Tihange 3 a fait l'objet d'une visite de contrôle de l'AIEA

Du 17 avril au 4 mai, c'est une équipe de 14 experts en sûreté nucléaire qui s'est penchée sur le réacteur nucléaire de Tihange 3 et ce, à la demande de l'exploitant Engie Electrabel dans un objectif d'amélioration continue de la sûreté nucléaire. La mission a été organisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). A l'issue de leur évaluation, l'équipe de l'AIEA a identifié un certain nombre de bonnes pratiques. Mais l'équipe de l'AIEA a également formulé quelques sujets d'amélioration, sur lesquelles la centrale nucléaire de Tihange doit s'améliorer afin de répondre pleinement aux exigences de l'AIEA. Il est notamment pointé le fait que les équipes se forment sur une réplique du simulateur de Tihange 2 adaptée pour Tihange 3. Or, il est recommandé d'améliorer la conception et les paramètres opérationnels du simulateur afin de reproduire fidèlement la salle de commande de Tihange 3. Les experts recommandent également d'améliorer l'identification par le personnel des petits écarts constatés sur le terrain liés à l'état des installations ou du matériel. En outre, la gestion des activités en "maintenance" pourrait être meilleure pour garantir une parfaite préparation et réalisation endéans les délais prévus. La centrale nucléaire de Tihange doit aussi améliorer l'application et le contrôle des consignes d'entreposage et d'étiquetage des produits chimiques dangereux afin d'assurer leur utilisation adéquate et sûre. Enfin, la centrale nucléaire de Tihange peut encore améliorer l'application de la sécurité industrielle sur son site, comme le port correct des équipements de protection individuelle. (Belga)