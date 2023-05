Un "antivax" agresse le chef du gouvernement italien en poste pendant la pandémie

Alors qu'il se trouvait à Massa en Toscane (centre-ouest) pour participer à un meeting électoral, le dirigeant du Mouvement 5 Étoiles (M5S) "a été agressé par un militant antivax" qui lui a porté un coup au visage en l'invectivant, a écrit le M5S sur Facebook. L'homme lui a reproché l'introduction du confinement et des mesures de distanciation physique à partir de 2020, selon des témoignages rapportés par des témoins dans les médias. L'agresseur a ensuite été maîtrisé et emmené par les forces de l'ordre. "La contestation est légitime, mais cette manifestation violente sort du cadre démocratique", a commenté Giuseppe Conte. La cheffe de l'exécutif en exercice, Giorgia Meloni, lui a exprimé dans un communiqué sa "solidarité". "Toute forme de violence doit être condamnée sans hésitation. L'opposition doit rester cordiale et respectueuse des personnes et des groupes politiques". Président du conseil italien de juin 2018 à février 2021, Giuseppe Conte a dû gérer l'irruption de la pandémie de Covid-19 en février 2020 dans le nord de l'Italie, premier pays d'Europe touché. Elle y a fait près de 190.00 morts, selon le ministère de la santé. M. Conte a mis en place des mesures drastiques de confinement et imposé le port du masque. Ces mesures avaient fortement limité les déplacements des Italiens pendant des mois, obligé de nombreuses travailleurs à rester chez eux et plongé le pays dans le marasme économique. M. Conte est néanmoins visé par une enquête pour de possibles négligences. Le parquet de Bergame, ville lombarde du nord, le soupçonnent, ainsi que d'autres membres de son gouvernement, d'avoir sous-estimé la diffusion du virus. (Belga)