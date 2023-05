WTA Saint-Malo - Greet Minnen se hisse en demi-finale en Bretagne

Minnen, 173e mondiale, s'est imposée en trois sets 3-6, 6-3, 6-3 face à l'Américaine Emma Navarro, 101e mondiale et tête de série N.8. La rencontre a duré 2 heures et 7 minutes. En demi-finale, la N.5 belge affrontera la gagnante du match entre la Polonaise Magdalena Frech, 100e mondiale et tête de série N.7, et l'Américaine Katie Volymets, 103e mondiale et tombeuse de Maryna Zanveska au 2e tour. La Campinoise de 25 ans fait son retour sur le circuit WTA cette semaine après avoir retrouvé ses sensations sur le circuit inférieur (ITF) avec des titres dans les W60 de Sunderland et Porto, et une finale dans celui d'Altenkirchen. En double, Minnen tentera de se qualifier pour la finale vendredi après-midi. Associée à la Néerlandaise Bibiane Schoofs, avec qui elle forme la quatrième tête de série, elle affrontera le duo composé de la Bélarusse Lidziya Marozava et la Brésilienne Laura Pigossi. Ysaline Bonaventure, 84e mondiale et tête de série N.4, avait aussi été battue au 2e tour par l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne N.3 mondiale et retombée à la 1088e place. (Belga)