Challenger Pro League - Le RWDM s'impose chez les jeunes de Bruges et fait un pas de plus vers la D1A

Si les Waaslandiens ne gagnent pas, le retour au sein de la Jupiler Pro League sera dans la poche des Molenbeekois. Le RWDM avait pris une confortable avance au marquoir en première mi-temps grâce à des buts d'O'Brien (23e, 0-1) et Hazard (30e, 0-2) avant de rejoindre les vestiaires. En seconde période, Oyama a mis les Bruxellois dans un siège avec un troisième but (81e, 0-3) avant de voir les Brugeois légèrement réduire l'écart (84e, 1-3). En Relegation Playoffs, Lommel a été battu en déplacement à Dender (2-1). Au classement, les Limbourgeois conservent la tête et Dender reste à la troisième place. Vinicius a fait mouche au quart d'heure de jeu (14e, 0-1) pour donner un avantage rapide à Lommel. Après avoir mené au score, les visiteurs se sont fait rattraper avec une égalisation à l'heure de jeu de M'barki (59e, 1-1). Réduit à dix dans le dernier quart d'heure après l'exclusion de Lemoine, Lommel a pris un but fatal de la part d'Atteri (89e, 2-1). (Belga)