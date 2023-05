Championnat du monde de motocross - Jago Geerts gagne la course qualificative en MX2 et accroît son avance au Mondial

Autoritaire leader au classement mondial, le pilote limbourgeois, 23 ans, qui dispute sa dernière saison en MX2 avant d'entrer en catégorie reine MXGP la saison prochaine, a devancé Lucas Coenen (Husqvarna). Pour sa première saison complète en championnat du monde, le jeune pilote bruxellois, 16 ans, réussi un brillant début de saison, et empoche 9 unités. Jago Geerts s'adjuge sa 4e course qualificative de la saison. L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) est 3e, devant le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) alors que le top 5 du jour est complèté par l'Italien Andrea Adamo (KTM). Au classement mondial, Jago Geerts compte 275 points pour 235 à Adamo et à 227 à de Wolf. Lucas Coenen est 9e avec 139 points. Devant lui, Liam Everts (KTM) 7e avec 158 unités qui a fini 10e samedi, et pris un point. Le frère jumeau de Lucas, Sacha Coenen (KTM) a fini 17e de la course qualificative. Il avait inscrit ses premiers points dimanche dernier au Portugal au GP d'Agueda et pointe en 26e place (11 points) au Mondial. Cette course qualificative rapporte des points au championnat du monde cette saison, mais n'entre pas en ligne de compte pour le classement du Grand Prix composé à l'issue des deux manches du dimanche. (Belga)