Euro de tennis de table par équipes - Les dames viennent à bout du pays de Galles et se qualifient pour l'Euro à Malmö

Margo Degraef, 24 ans et 257e joueuse mondiale, a montré la voie avec une victoire contre Charlotte Carey (WTT 164) en quatre sets (11-5, 8-11, 12-10, 11-9). Anna Hursey (WTT 214) a égalisé contre Lilou Massart, 15 ans et classée 383e à la WTT, en quatre manches également (11-8, 6-11, 11-9, 11-7), mais Sara Devos (18 ans, WTT 723) a puisé dans ses ressources pour battre Danielle Kelly (WTT 630) en cinq sets après avoir été menée de deux sets (6-11, 4-11, 11-9, 11-8, 11-1). Margo Degraef avait une occasion de clôturer la confrontation face à Anna Hursey qui l'a battue en quatre sets (13-11, 10-12, 13-11, 11-6), mais la championne d'Europe U15 2022 Lilou Massart a remporté la victoire lors de la dernière rencontre face à la leader galloise Charlotte Carey, en quatre manches (11-9, 5-11, 11-5, 11-9). Après la défaite face à l'Autriche vendredi, trois victoires à zéro, la Belgique devait à tout prix battre les Galloises, elles aussi battues par l'Autriche (3-1) vendredi, pour éviter les barrages et s'assurer une place parmi les 24 à l'Euro de tennis de table par équipes qui se jouera du 10 au 17 septembre à Malmö, en Suède. Cette deuxième phase qualificative, qui se déroule jusqu'à dimanche en Croatie, rassemble 14 équipes réparties dans 4 groupes (2 de 3 et 2 de 4). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale, les troisièmes se disputeront en barrages deux autres tickets pour la phase finale. (Belga)