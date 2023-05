Grand Prix du Morbihan - Arnaud De Lie en costaud: "cela fait du bien de gagner encore une fois"

"Tout s'est déroulé comme nous l'avions espéré", a confié le jeune coureur luxembourgeois de 21 ans, dans un communiqué transmis par son équipe Lotto Dstny. "J'étais parfaitement entouré par mes équipiers, ce qui m'a permis de bien digérer la montée à chaque fois. Le reste de l'équipe a contrôlé le peloton et bloqué les tentatives d'échappées dans les circuits locaux". Dimanche, Arnaud De Lie courra le Tro-Bro Léon (1.Pro), qui mènera le peloton de Plouguerneau à Lannilis, sur 204,1 kilomètres. "J'aime bien courir en Bretagne. Les routes et les montées me conviennent plutôt bien. Et je sais que j'ai de bonnes jambes. J'avais vu Sagan devenir champion d'Europe à Plumelec en 2016. J'avais vraiment été impressionné. Depuis lors, je rêve de gagner une fois ici. J'ai été proche de la victoire à plusieurs reprises ces dernières semaines et cela fait du bien de gagner une fois." (Belga)