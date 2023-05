Grand Prix du Morbihan - Grace Brown s'adjuge la course féminine en solitaire

Après trois grands tours et sept petits tours de circuit pour un peu moins de 100 kilomètres, Brown a fini avec une vingtaine de secondes d'avance sur ses concurrentes pour s'adjuger la quinzième victoire de sa carrière, la quatrième de la saison après ses succès à domicile sur la troisième étape et le classement général du Tour Down Under, et son triomphe sur les championnats d'Australie de contre-la-montre. Grace Brown avait terminé à la troisième place de l'édition 2022 de la course, remportée par sa compatriote Ally Wollaston. (Belga)