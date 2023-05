Jupiler Pro League - Le Standard s'incline 1-2 face à La Gantoise qui prend option sur les Europe playoffs

La Gantoise a ouvert la marque à la demi-heure de jeu par Gift Orban, 20 ans (0-1, 31e) sur un service parfait d'Hugo Cuypers. Pour donner le coup d'envoi de la seconde période, Orban bottait directement du point du rond central à la reprise.. sur la barre du but de Bodart. Hugo Cuypers inscrivait le second but gantois à la 61e minute (1-2), mais entre-temps, les Liégeois avaient brièvement rétabli l'égalité par le Colombien Steven Alzate à la 56e (1-1), Alzate qui devra quitter le jeu pour un second carton jaune à la 84e minute. Les Gantois, en tête avec 34 unités, devancent le Standard de cinq points alors qu'il en reste 12 à prendre Grâce à la victoire de l'Antwerp en Coupe de Belgique la semaine dernière, le vainqueur de ces Europe playoffs aura une place au 2e tour préliminaire de la Conférence League, le troisième niveau des Coupes d'Europe, la saison prochaine. Les deux prochaines rencontres des Rouches le seront face à Westerlo, le 13 mai à Liège et le 20 en déplacement. Les Gantois eux vont au Cercle de Bruges le 13 et reçoivent les Brugeois le 20. Dimanche (13h30), Westerlo (26 pts) reçoit le Cercle de Bruges (26 pts). (Belga)