Le volcan guatémaltèque entré en éruption fait mine de se calmer

Situé à une quarantaine de kilomètre de la capitale Guatemala City, le volcan ne projette qu'une faible colonne de fumée. Pour des raisons de sécurité, le millier de personnes qui ont été évacuées des environs restent cependant accueillis dans des abris d'urgence. De petites explosions et avalanches de débris accumulés sur les flancs montagneux sont encore attendues dans les jours prochains, selon l'institut national de sismologie, de météorologie et de volcanologie. Environ 200 personnes sont mortes et des centaines ont été portées disparues lors de la dernière éruption du volcan en 2018. (Belga)