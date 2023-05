Les Belges à l'étranger - Avec Lukaku buteur, l'Inter s'impose à la Roma

L'ouverture du score est tombée peu après la demi-heure de jeu sur un but de Dimarco, parfaitement servi dans le rectangle par Dumfries (34e). Romelu Lukaku, titulaire pour ce match, s'est illustré en inscrivant le deuxième but de son équipe à un quart d'heure du terme (74e). En France, Rennes s'est incliné face à l'OGC Nice (2-1) lors de la 34e journée de Ligue 1. Une défaite qui les laisse à la sixième place, avec 56 points, en dehors des places européennes. Jérémy Doku était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre. (Belga)