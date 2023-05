Mondiaux de squash - Nele Gilis rejoint à son tour les 8es de finale à Chicago

Nele Gilis (N.11), 27 ans, 11e mondiale, a battu au deuxième tour la Française Melissa Alves, 29 ans, 20e mondiale, en 3 sets, (12-10, 12-10, 11-8). En 8es de finale, la joueuse belge sera opposée soit à l'Américaine Olivia Fietcher (N.7), 27 ans, 7e mondiale, soit à l'Égyptienne Yathreb Adel (PSA 22), 27 ans également. Plus tôt dans la journée, sa soeur, Tinne, 25 ans, 14e mondiale, avait aussi rejoint les 8es de finale en battant au deuxième tour la Japonaise Satomi Watanabe (PSA 19), 24 ans, 3 sets à 0 (11-6, 11-5 et 11-7) en 37 minutes de match. Pour une place en quarts de finale, la Limbourgeoise sera opposée à l'Egyptienne Nouran Gohar (N.1), 25 ans, vice-championne du monde lors des deux dernières éditions, qui a écarté de son côté sa jeune compatriote de 17 ans, Fayrouz Aboelkheir (PSA 39): 11-4, 11-9 et 11-2. C'est la septième fois que Nele Gilis dispute un championnat du monde. Il s'agit d'une cinquième participation pour Tinne Gilis. (Belga)