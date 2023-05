PGA Tour - Tyrrell Hatton, Nate Lashley et Wyndham Clark prennent la tête du Wells Fargo Championship

Hatton, 31 ans, a signé le meilleur tour de la journée avec une carte de 65 coups avec six birdies, un eagle et deux bogeys. Lashley a lui réalisé un tour en 66 coups avec cinq birdies et Clark un tour de 67 coups avec quatre birdies, un eagle et un bogey. Avec un total de 134 coups, le trio compte un coup d'avance sur un groupe de six joueurs composé des Américains Xander Schauffele, JJ Spaun et Justin Thomas, l'Australien Adam Scott, le Sud-Coréen Sungjae Im et le Canadien Adam Svensson. L'Américain Max Homa, tenant du titre, se classe 13e à deux coups des leaders. (Belga)