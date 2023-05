Projet d'attentat déjoué en Flandre: les sept suspects sont placés sous mandat d'arrêt

Les suspects n'avaient pas encore fixé de cible précise pour leur attaque et discutaient encore de différents scénarios, mais cherchaient activement des armes. La plupart des suspects interpellés sont Tchétchènes. Trois d'entre eux possèdent la nationalité belge. Ils appartiennent à un groupe de fervents partisans de l'État islamique. Le groupe a été interpellé lors de trois perquisitions à Roulers, trois à Menin et d'autres perquisitions à Ostende, Wevelgem et Gand. (Belga)