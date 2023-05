Tour d'Espagne féminin - Gaia Realini s'impose devant Annemiek van Vleuten qui s'empare du maillot rouge

Après sa victoire sur la cinquième étape qui lui a permis de s'emparer du maillot rouge de leader du classement général, Vollering est arrivée 1:04 après Van Vleuten, samedi. La Néerlandaise cède la tête à sa compatriote, qui la devance désormais d'1:11 au général. Une autre Néerlandaise, Riejanne Markus (Jumbo-Visma), est troisième à 1:23. Dans une étape avec deux ascensions de deuxième catégorie en deuxième partie de journée et un sprint intermédiaire entre celles-ci, la surprise est venue avant les premières difficultés lorsque qu'une cassure dans le peloton a permis aux concurrentes de Demi Vollering, dont Annemiek van Vleuten, de distancer la leader du classement général. Après la scission à plus de 70 kilomètres du terme, la championne du monde Van Vleuten s'est échappée avec Gaia Realini, et les deux concurrentes ont collaboré pour creuser un écart substantiel, de plus d'une minute, sur leurs adversaires. Dans un sprint à deux, l'Italienne de 21 ans a devancé sa rivale de quelques centimètres pour s'offrir sa deuxième victoire professionnelle, la première en WorldTour. Connue jusqu'ici comme Challenge by La Vuelta, l'épreuve se dispute pour la première fois sur toute une semaine de course et porte désormais le nom de Vuelta Femenina. Elle se terminera dimanche aux Lacs de Covadonga, après une étape montagneuse de 93,7 kilomètres depuis Pola de Siero qui pourrait bouleverser le classement général. (Belga)