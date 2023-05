Tour d'Italie - Remco Evenepoel domine le chrono d'ouverture et prend d'emblée le pouvoir

Ce chrono inaugural était disputé le long de la côte des Trabocchi. Les 14 premiers kilomètres empruntaient la Ciclovia Adriatia, une piste cyclable, avant une ascension de 1,3 km à 5,4 pour cent dans le final et une arrivée sur une route pavée. Evenepoel, qui portait pour l'occasion le maillot de champion de Belgique du contre-la-montre, frappait fort dès le premier temps intermédiaire, où il passait avec 12 secondes d'avance sur Ganna et 20 sur le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Le coureur de Soudal Quick-Step poursuivait sur sa lancée au deuxième intermédiaire, avec 15 secondes sur Ganna et 33 sur Almeida, qui s'installait à la troisième place. Evenepoel concluait le parcours en 21:18. Il s'imposait avec 22 secondes sur Ganna et 29 sur Almeida. Le Britannique Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) prenait la quatrième place à 40 secondes, devant le Suisse Stefan Kung (Groupama-FDJ). Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), sixième, concédait 43 secondes. Evenepoel, 23 ans, décroche la 42e victoire de sa carrière, la cinquième de la saison. Il devient le premier Belge à enfiler le maillot rose depuis Rik Verbrugghe en 2001. Là aussi, il s'agissait d'un chrono d'ouverture disputé dans les Abruzzes, à savoir un prologue à Pescara. Dimanche, le Giro restera dans la région avec une deuxième étape entre Teramo et San Salvo (202 km) proposant deux côtes de deuxième catégorie en chemin. (Belga)