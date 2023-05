Tour d'Italie - Remco Evenepoel en quête d'un 2e Grand Tour face à Roglic et de nombreux outsiders

En septembre, lors de la Vuelta, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) avait mis fin à 44 ans d'attente devenant le premier Belge à remporter un grand Tour depuis Johan De Muynck au Giro 1978. Quelques mois plus tard, revoilà Evenepoel sur les traces de De Muynck, le dernier à avoir ramené le maillot rose en Belgique. Evenepoel a fait du Giro son objectif principal de la saison. Le prodige de Schepdael dispute la course rose pour la deuxième fois. Les conditions de 2021 sont toutefois fort différentes. A l'époque, il effectuait son retour dans le peloton après sa terrible chute au Tour de Lombardie quelques mois plus tôt. Cette fois, il se présente au départ avec le maillot de champion du monde et la pancarte de favori, qu'il porte avec Primoz Roglic. Le Slovène de Jumbo-Visma, triple vainqueur de la Vuelta, fait figure de principal rival d'Evenepoel. Le duel entre les deux hommes au Tour de Catalogne a servi de mise en bouche avant la bataille italienne. Avec trois contre-la-montre au menu, les autres prétendants au 'Trofeo senza fine' ne devront pas hésiter à se découvrir lorsque la route s'élèvera. Ce qui sera souvent le cas durant ce Giro. Les Ineos Grenadiers Geraint Thomas (vainqueur du Tour 2018) et Tao Geoghegan Hart (vainqueur du Giro 2020) emmènent la troupe des outsiders, qui comprend notamment Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), Joao Almeida (UAE Emirates), Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) et le trio d'EF Education-EasyPost Hugh Carthy-Rigoberto Uran-Ben Healy. (Belga)