Arrestations de plus de 150 supporters de foot scandant des chants antisémites à Amsterdam

Celle-ci a aussi précisé que les supporters avaient été plusieurs fois intimés de cesser. La rame de métro qui les transportait, et était en route vers le stade Johan Cruijff, a été mise à l'arrêt vers 19H30. Le club de foot Ajax y jouait à domicile dans ce stade contre l'équipe d'AZ Alkmaar. Les équipes se sont quittées sur un match nul. Selon la radio AT5, les 154 supporteurs interpellés étaient d'Alkmaar, ce que n'a pas confirmé la police. L'Ajax Amsterdam est souvent associé à la communauté juive de la ville, notamment parce que certains de ses dirigeants et joueurs des années 1960 et 70 étaient juifs. Le président de l'organisme central juif, Chanan Hertzberger, a fait part de sa satisfaction de la décision de police. (Belga)