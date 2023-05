ATP Madrid - Carlos Alcaraz remporte la finale contre Struff et renouvelle son titre à Madrid

(Belga) Carlos Alcaraz, 2e joueur mondial et première tête de série, a remporté le Masters 1000 de Madrid, tournoi de tennis joué sur terre battue et doté de 7.705.780 euros, dimanche en Espagne. L'Espagnol, qui a fêté ses vingt ans vendredi, a renouvelé son titre aux dépens de l'Allemand Jan-Lennard Struff, 65e mondial et lucky loser, 6-4, 3-6, 6-3. La partie a duré 2 heures et 27 minutes.