Bagarre mortelle à la gare de Zaventem: trois jeunes attendus chez le juge d'instruction

Une personne a pu repartir libre après avoir été entendue, tandis que les trois autres seront présentées au juge d'instruction plus tard dans la journée, précise le parquet. Il s'agit de trois jeunes Bruxellois: un de 22 ans de Berchem-Ste-Agathe, un de 20 ans d'Etterbeek et un de 19 ans d'Anderlecht. Vendredi, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem, en milieu d'après-midi, avait mené à la mort d'un jeune percuté par un train à grande vitesse. Trois personnes s'étaient retrouvées sur les rails lors de l'affrontement, un seul des trois jeunes parvenant à quitter la voie à l'approche du train. Un individu est décédé sur le coup. Le parquet précisait vendredi qu'il n'avait pas encore été identifié avec certitude, mais qu'il s'agirait d'un jeune homme de 23 ans d'Etterbeek. Dimanche, son âge a été revu à 22 ans. Un autre jeune, un Bruxellois de 16 ans, a été grièvement blessé. Le troisième individu impliqué est en fuite et n'a pas encore pu être identifié, précise le parquet. La police avait communiqué samedi un appel à témoins pour éclaircir les circonstances de l'évènement. Des messages sont apparus sur les réseaux sociaux, laissant craindre des représailles. Le parquet indique que la police locale et fédérale suit les évènements de près. (Belga)