Challenger Pro League - Beveren n'a pas toujours pas abdiqué: 2-3 au Lierse

Wim De Decker comptait beaucoup sur son trio d'attaque, Thierno Barry-Dieumerci Mbokani-Bruny Nsimba pour faire la différence. Mais il avait dû se contenter de deux petites étincelles de Barry et d'un tir du gauche peu percutant de Nsimba (17e) quand Guillaume De Schryver a ouvert la marque pour les Lierrois (24e, 1-0). La réaction a été immédiate avec une reprise de la tête de Aleksandar Vukotic, qui a rasé le poteau (27e). Beveren n'a pas traîné en chemin puisque Barry a égalisé (29e, 1-1) et Dieumerci Mbokani l'a porté au commandement (33e, 1-2). Le Lierse était toujours en jeu et Beau Reus, le gardien visiteur, a été appelé à effectuer un superbe arrêt sur une tête de Jens Naessens (41e) Alors que les Beverenois, trop pressés, ont gaspillé plusieurs possibilités en seconde période, les Lierrois ont égalisé par De Schryver (69e, 2-2). Les Pallieters ne voulaient pas terminer leur saison à domicile sur une défaite mais ils n'ont pu éviter que Lucas Costa, monté à la mi-temps (46e), les assomme (73e, 2-3). (Belga)