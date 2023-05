Championnat du monde de motocross - Jago Geerts, deuxième du GP d'Espagne, garde une confortable avance au championnat en MX2

L'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) a remporté les deux manches et s'adjuge avec 50 unités sa 2e victoire en Grand Prix, la première cette saison. Le pilote limbourgeois, 23 ans, deuxième de la première manche, a aussi terminé dans le sillage de l'Allemand dans la seconde assurant sa place au classement général du Grand Prix pour prendre 44 points. Avec ses dix points conquis la veille dans la course, il consolide son avance au championnat du monde avec 319 points pour 259 à Laengenfelder (4e). Entre les deux, l'Italien Andrea Adamo (KTM), termine lui 3e du GP (5e et 3e) pour prendre 36 points au championnat et totaliser 271 unités dans le sillage de Geerts. Le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), 4e dans les deux manches, est 4e aussi dimanche pour compter 263 points au Mondial (3e). Liam Everts (KTM), 18 ans, est 6e en Espagne (7e et 6e) pour figurer en 7e place au Mondial avec 187 unités. Sixième de la première manche, le jeune talent Lucas Coenen (Husqvarna), 16 ans, a chuté en début de seconde manche. Reparti en dernière position, il n'a cependant pas été au bout. Il termine 14e au Grand Prix et reste 9e au Mondial avec 154 points. Son frère jumeau, Sacha, qui roule lui sur KTM, 9e de la première manche et 11e de la seconde, signe une belle 9e place pour ajouter 22 points au championnat du monde où il est 18e (33 points). La prochaine épreuve est prévue à Villars sous Ecot pour le Grand Prix de France le 21 mai. (Belga)