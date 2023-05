Championnat du monde de motocross - Jago Geerts prend la 2e place de la première course en MX2 au Grand Prix d'Espagne

Vainqueur de la course qualificative samedi, Geerts a été battu lors de la course 1 s'étant tenue dimanche en début d'après-midi. La victoire est en effet revenue à son adversaire allemand Simon Laengenfelder (GasGas) qui s'est imposé avec huit secondes d'avance sur Geerts. Le Français Thibault Benistant (Yamaha) a complété le tiercé de tête. En deuxième position derrière Geerts à l'issue des qualifications, Lucas Coenen (Husqvarna) a dû se contenter de la sixième place lors de la course 1, juste devant Liam Everts (KTM). Le frère de Lucas, Sacha Coenen (KTM), est pour sa part remonté jusqu'à la neuvième place. Dans la catégorie MXGP, le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté la course 1, accomplissant 18 tours avec une avance de huit secondes sur l'Espagnol Jorge Prado (GasGas). L'Italien Mattia Guadagnini (GasGas) a pris la 3e place. Brent Van Doninck (Honda) termine à une lointaine seizième place avec un tour de retard sur Herlings. Il avait néanmoins figuré dans le top 10 pendant la course. (Belga)