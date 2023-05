La Fête de l'Iris a rassemblé 100.000 visiteurs à Bruxelles ce week-end

Comme de coutume, les institutions européennes ont ouvert leurs portes aux citoyens le samedi. Le même jour, sept communes bruxelloises ont été mises à l'honneur (Anderlecht, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek). Les curieux ont pu y découvrir des lieux "secrets ou habituellement fermés au public", dont certains bâtiments Art nouveau qui font la réputation de la Région capitale. Samedi soir, sur l'ensemble de la soirée, plus de 15.000 personnes ont dansé sur les rythmes des DJ présents sur la scène de la Place des Palais. Dimanche, le parc de Bruxelles a accueilli des villages thématiques où des associations ont proposé des activités familiales entre autres. De nombreux artistes de rue à admirer étaient également présents, dans le parc et sur la place des Musées. Le Parlement bruxellois a également participé à la fête avec des concerts, des spectacles et des animations (Belga)