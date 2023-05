Le Centre de la reproduction invite 300 enfants conçus par FIV pour son 40e anniversaire

(Belga) Le Centre de médecine de la reproduction de l'UZ Brussel et de la VUB (Brussels IVF) a célébré son 40e anniversaire dimanche. Pour l'occasion, plus de 300 enfants de 7 à 9 ans conçus au centre par la fécondation in vitro (FIV) ont été invités avec leurs parents, sœurs et frères, soit un total de plus de 1.200 visiteurs. Ils étaient là pour découvrir le monde de l'assistance médicale à la procréation.