Le Vietnam enregistre une température record de 44,1 °C

Le Vietnam a enregistré un record de température de 44,1 degrés Celsius samedi dans une station météorologique du nord du pays, un phénomène extrême appelé à se reproduire selon les scientifiques.

Ce relevé a été effectué par une station de la province de Thanh Hoa (centre-nord), a indiqué le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Ce chiffre bat le précédent record national de 43,4 degrés Celsius, enregistré le 20 avril 2019 dans le district de Huong Khe, dans la province centrale de Ha Tinh.

"C'est un record inquiétant dans le contexte du changement climatique et du réchauffement de la planète", a déclaré à l'AFP Nguyen Ngoc Huy, expert en science du climat, depuis la capitale Hanoï.

"Je pense que ce record sera battu plusieurs fois", a-t-il ajouté. "Il confirme que les modèles climatiques extrêmes se révèlent exacts".

Les scientifiques ont démontré que le réchauffement climatique exacerbe les conditions météorologiques extrêmes.

Une agricultrice, Nguyen Thi Lan, a déclaré à l'AFP que les températures dans la ville de Danang (centre), de plus en plus chaudes, obligent les travailleurs agricoles à commencer leur journée de plus en plus tôt.

"Nous avons dû finir avant 10 heures pour éviter la chaleur", a-t-elle déclaré.

Le climat du Vietnam varie du nord au sud, mais l'ensemble du pays entre maintenant dans ses mois les plus chauds.

- Chaleurs extrêmes -

Dans tout le pays, les experts en météorologie et les autorités ont conseillé à la population de rester à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée.

La municipalité de Danang a demandé de l'aide au gouvernement "pour faire face efficacement à la chaleur, à la sécheresse éventuelle et au manque d'eau", selon les médias d'État.

Les autorités ont également demandé à la compagnie de distribution d'eau de la ville de veiller à ce que l'approvisionnement en eau pour les usages domestiques soit suffisant.

Samedi à midi, le centre-ville de Hanoï était presque vide, de nombreuses personnes étant restées à l'intérieur pour éviter le soleil.

L'Asie du Sud a souffert d'une vague de chaleur pendant la majeure partie du mois d'avril, et les pays voisins ont également enregistré des températures record.

L'agence météorologique thaïlandaise a signalé un record de 44,6°C dans la province occidentale de Tak. En Birmanie, les médias ont indiqué qu'une ville de l'est du pays avait enregistré un maximum de 43,8°C.

Plus à l'ouest, Dacca, la capitale du Bangladesh, qui subit depuis longtemps les effets du changement climatique, a enregistré sa température la plus élevée depuis les années 1960.

En Inde, les autorités météorologiques ont indiqué que certaines parties du pays connaissaient des températures supérieures de trois à quatre degrés à la normale.

Un récent rapport des experts des Nations unies sur le climat (Giec) a souligné que chaque augmentation du réchauffement climatique intensifie les risques naturels majeurs (vagues de chaleur, précipitations extrêmes, sécheresses...).