Les Belges à l'étranger - Auteur des deux buts, Rodrygo offre sa 20e Coupe du Roi au Real Madrid de Thibaut Courtois

Les Madrilènes ont dû attendre la 70e minute pour voir Rodrygo offrir cette Coupe du Roi au Real. Rodrygo avait déjà ouvert la marque très tôt (2e, 1-0), mais Osasuna avait rétabli l'égalité par Lucas Torro à la 58e trompant Thibaut Courtois dans les buts des Merengues. Eden Hazard est lui resté sur le banc tout le match. Le Real Madrid empoche au moins un trophée cette saison alors qu'il est mal embarqué en Liga. C'est sa 20e Copa del Rey pour 23 à l'Athletic Bilbao et 31 au FC Barcelone, mais le dernier sacre de la "Maison blanche" dans cette compétition remontait à 2014. Osasuna, actuel 8e de Liga, n'avait pas volé sa place en finale. Les Navarrais, portés par la pépite barcelonaise Ez Abde et par un Sergio Herrera de haut vol dans les cages, ont sorti tour à tour le Betis, le Séville FC et l'Athletic Bilbao. La dernière (et seule) fois que les "Gorritxo" (rougeots, en basque) ont atteint ce stade, c'était en 2005 et ils avaient fini par s'incliner 2-1 après prolongation contre le Betis. (Belga)