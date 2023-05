NBA - Les Lakers corrigent à leur tour Golden State, Miami reprend l'avantage contre New York

Revanchards pour la première devant leur public après deux manches à San Francisco, les Lakers ont appuyé sur l'accélérateur dès les premières minutes sous l'impulsion de D'Angelo Russell (21 points) mais les Warriors ont résisté grâce notamment à Stephen Curry (23 points). Après la pause, Anthony Davis (25 points, 13 rebonds) et LeBron James (21 points) ont porté le coup fatal pour permettre aux Lakers de prendre leurs distances et de mener 2-1 dans la série. La quatrième manche est prévue mardi à 4h00 heure belge, toujours à Los Angeles. À l'Est, Miami a repris le contrôle de sa demi-finale contre New York. De retour après une blessure à la cheville qui l'avait privé de la deuxième manche, Jimmy Butler a été une nouvelle fois l'homme fort du Heat avec 28 points. En face, les Knicks n'ont jamais su répondre à l'intensité des Floridiens et seul Jalen Brunson (20 points) a tenté de maintenir le navire à flot. La quatrième manche aura lieu à Miami mardi à 1h30 heure belge (Belga)