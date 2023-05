Promote Ukraine a mené une action à Bruxelles contre la guerre en Ukraine

Sous le slogan "L'Ukraine dans l'UE: l'union fait la force", l'organisation prône une coopération plus étroite entre l'Europe et l'Ukraine. "Nous sommes reconnaissants à l'Europe pour le soutien qu'elle a déjà apporté à l'Ukraine, mais il est important de remporter une victoire rapide et convaincante. La guerre de la Russie contre l'Ukraine n'est pas une situation régionale, mais une guerre d'expansion agressive qui menace la stabilité et la sécurité de toute l'Europe", a précisé Promote Ukraine. Au cours de l'action, les hymnes nationaux ukrainien et européen ont été chantés et un flashmob symbolique a été organisé pour dénoncer l'agression russe. (Belga)