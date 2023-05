Tro-Bro Léon - Deuxième, Arnaud De Lie sentait qu'il "n'était pas le meilleur" dans le groupe de tête

Battu dans un sprint pour costauds par l'Italien Giacomo Nizzolo, le coureur Lotto Dstny n'avait pas de regrets. "Bien sûr, il aurait été encore plus beau de gagner deux fois, mais ce sera un objectif pour l'année prochaine", a-t-il commenté. Dans les dix derniers kilomètres, Arnaud De Lie est parvenu à s'extraire du peloton sur les routes de terre, avec une poignée de coureurs, pour aller se disputer la victoire. "Mais j'ai senti que je n'étais pas le meilleur dans ce groupe", a-t-il confié après coup. "Finalement, mes jambes étaient mieux que je ne le pensais, mais cela n'est pas passé." Nizzolo (Israel-Premier Tech) lui a brûlé la politesse sur la ligne, de justesse. "C'était très serré. J'ai lancé un peu trop tôt et j'ai perdu d'une dizaine de centimètres. Nizzolo a profité de mon lancement dans le sprint, il a pris ma roue et a gagné", a décrit le Taureau de Lescheret. De Lie a vécu un week-end breton très positif, de son propre aveu. "Je suis venu ici avec l'espoir de remporter une victoire. C'est passé. L'équipe a à nouveau montré que nous étions là. Une première et une deuxième place, c'est super fort. Je suis heureux." À 21 ans, le sprinteur a remporté à Plumelec le quatrième succès de sa saison, le treizième déjà de sa carrière. (Belga)