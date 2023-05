Un grand nombre de participants pour la 10e édition du Wings For Life World Run

La Wings For Life World Run est une course internationale destinée à soutenir la recherche pour soigner les lésions de la moelle épinière. La course n'a pas de ligne d'arrivée physique, mais une ligne d'arrivée virtuelle dans une application numérique. Au niveau international, 206.278 coureurs ont participé à la course, dont environ 1.000 en Belgique. Cette année, l'édition belge de la course était dédiée à Stan, six ans, de Brecht (province d'Anvers), paralysé à partir de la taille à la suite d'une fracture de la colonne vertébrale. En Belgique, chez les hommes, cette course caritative a été remportée par les participants Jeroen Vandesompele avec 43 kilomètres au compteur et Jens Van Looveren avec 35 kilomètres. Chez les femmes, Ilse Matthyssen a remporté la victoire avec 24,5 kilomètres et Laura Ost avec 21 kilomètres. Le triathlète Valentin Poncelet a couru 60 kilomètres lors de la Wings For Life World Run, prenant la 11e place du classement international. (Belga)