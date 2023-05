WTA Saint-Malo - Greet Minnen s'incline en finale mais s'assure un bond au classement mondial

(Belga) Greet Minnen s'est inclinée en finale du tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo, joué sur terre battue et doté de 115.000 dollars, dimanche en France. La 173e mondiale n'a pas su résister à l'Américaine Sloane Stephens, 48e mondiale et tête de série N.1, qui l'a battue en deux sets, 6-3, 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes.