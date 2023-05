Asile et migration - De jeunes volontaires bientôt à l'œuvre dans et à l'extérieur des centres d'accueil

Grâce à cette collaboration, des jeunes de tout le pays pourront faire du volontariat dans les centres d'accueil et des jeunes demandeurs d'asile pourront s'impliquer dans la société en dehors du centre où ils séjournent. Le Service Citoyen est une organisation qui donne aux jeunes de 18 à 25 ans la possibilité de faire du volontariat pendant six mois dans l'une de ses 800 organisations membres. L'année dernière, plus de 600 jeunes se sont ainsi engagés pour la société. Fedasil et le Service Citoyen ont déjà collaboré à petite échelle en Wallonie et à Bruxelles par le passé. Au cours des trois dernières années, 80 jeunes demandeurs d'asile ont déjà effectué un Service Citoyen. En outre, plus de 50 jeunes se sont engagés dans divers centres d'accueil. L'accord de coopération étend cette collaboration à de nombreux autres centres. Outre les jeunes, des personnes de tous âges sont actives comme volontaires au sein de Fedasil. Tous centres d'accueil confondus, on y compte jusqu'à 520 volontaires. "Les jeunes demandeurs d'asile sont souvent très motivés et veulent faire quelque chose. Grâce à la coopération avec le Service Citoyen, ils ont la possibilité de faire du volontariat. Ils peuvent ainsi acquérir de l'expérience et améliorer leur connaissance de notre langue. Pour les jeunes de notre pays, c'est une excellente occasion de se familiariser avec le fonctionnement de Fedasil et l'accueil des demandeurs d'asile", a commenté la secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration. (Belga)