Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est parvenu à se maintenir au-dessus des 3.800 points

Barco (25,68) reculait de 1,68% mais était stationnaire si on tenait compte de son détachement de coupon. Elia (124,10) et D'Ieteren (168,70) restaient négatives de 1,51 et 1,06% en compagnie des immobilières où Aedifica (75,15) et WDP (26,66) abandonnaient 1,05 et 0,74%, Cofinimmo (86,35) ne cédant que 0,40%. KBC (63,92) et Ageas (40,69) valaient 0,85 et 0,64% de plus que vendredi, AB InBev (58,78) gagnant de justesse 0,10%. Solvay (108,15) et UCB (83,64) étaient positives de 0,32 et 1,28%, arGEN-X (364,70) gagnant 0,05% alors que Galapagos (38,12) cédait 1,27%. Aperam (33,88) et Ackermans (162,20) s'appréciaient de 0,74 et 1,25%, Proximus (7,85) se distinguant par une hausse de 2,29%. Deceuninck (2,21) reculait par ailleurs de 2% pour une hausse de 1,14% compte tenu de son détachement de coupon, Home Invest Belgium (20,40) cédant de même 0,97% pour un gain de 0,25%. Euronav (14,12) reculait de 2,5% tandis que Shurgard (46,84) et VGP (93,35) perdaient 2,5 et 1,8% contrairement à Immobel (45,50) qui bondissait de 4,1%. Agfa-Gevaert (2,67) gagnait 1,9% en compagnie de Greenyard (6,60) qui bondissait de 5,6% après l'annonce d'un retour au dividende, Orange Belgium (14,90) et Jensen (31,80) s'appréciant de 2,2 et 2,6%, Econocom (3,07) et Ontex (8,155) de 1,8 et 1,2%. MDxHealth (0,367) et Biosenic (0,116) bondissaient enfin de 4,5 et 8,4%, DMS Imaging (0,021) et IBA (16,28) regagnant 2,4 et 1,7%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1025 USD, contre 1,1050 dans la matinée et 1,1005 vendredi. Le lingot se négociait autour de 59.035 euros, en progrès de 345 euros. (Belga)