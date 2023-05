Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule, D'Ieteren et immobilières en tête

Seize de ses éléments étaient teintés de rouge, Barco (25,66) en tête avec un recul de 1,76% ramené à 0,08% si on tenait compte de son détachement de coupon. D'Ieteren (166,90) et WDP (26,46) abandonnaient 2,1 et 1,5%, Aedifica (74,75) et Cofinimmo (85,70) reculant de 1,6 et 1,1%, Umicore (29,22) et Elia (124,50) de 1,2%. KBC (63,50) repassait de 0,2% dans le vert tandis que Ageas (40,66) gagnait 0,6%, AB InBev (58,59) cédant 0,2%. Solvay (107,05) et arGEN-X (361,60) valaient 0,7 et 0,8% de moins que vendredi alors que UCB (83,46) était en hausse de 1,1%, Aperam (33,90) et Ackermans (161,40) s'appréciant de 0,8%. Deceuninck (2,21) reculait par ailleurs de 2% pour une hausse de 1,1% compte tenu de son détachement de coupon, Home Invest Belgium (20,40) cédant de même 1% pour un gain de 0,2%. Euronav (14,20) reculait de 2% tandis que Shurgard (46,65) et VGP (91,95) abandonnaient 2,9 et 3,3%, Agfa-Gevaert (2,67) gagnant par contre 2,1% en compagnie de Greenyard (6,62) qui bondissait de 5,9% après l'annonce d'un retour au dividende. MDxHealth (0,379) et DMS Imaging (0,022) bondissaient enfin de 8 et 7,3%, Mithra (2,665) et Biotalys (6,48) s'appréciant de 2,3 et 4,5%. L'euro s'inscrivait à 1,1050 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1005 vendredi dernier vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.820 euros, en progrès de 130 euros. (Belga)