Conflit en Syrie - Les États-Unis dénoncent la décision de réintégrer la Syrie dans la Ligue arabe

"Nous ne pensons pas que la Syrie mérite d'être réadmise dans la Ligue arabe à ce stade", a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel. "Nous continuons à penser que nous ne normaliserons pas nos relations avec le régime d'Assad et nous ne soutenons pas nos alliés et partenaires qui le font", a-t-il ajouté. Washington s'oppose de longue date à toute normalisation avec le président syrien Bachar al-Assad. Les ministres arabes des Affaires étrangères ont réintégré dimanche dans la Ligue arabe le régime syrien, une décision qui survient alors que le président syrien a cruellement besoin d'investisseurs pour s'atteler à l'énorme chantier de la reconstruction dans son pays. Damas est récemment sorti de son isolement, profitant notamment d'un élan de solidarité mondial en février après un séisme qui a dévasté des vastes régions syriennes et de la Turquie. (Belga)