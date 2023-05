Couronnement de Charles III - La RTBF a été la chaîne francophone la plus regardée lors du couronnement de Charles III

C'est la cinquième meilleure performance du jour après le Journal Télévisé (JT) de la RTBF à 19H30 (412.505 téléspectateurs), celui de RTL Info 19H (355.878), "The Voice, la plus belle voix" sur TF1 (231.310) et le magazine "I Comme" sur RTL-TVI (208.313). La retransmission de la cérémonie royale britannique a attiré, en moyenne, 140.084 curieux sur RTL-TVI (huitième performance) et 78.690 sur TF1 (16e performance). Au total, 419.722 citoyens en Belgique francophone ont donc assisté à l'événement. Par ailleurs, plusieurs autres programmes relatifs au nouveau couple royal intègrent le Top 20 des émissions les plus regardées samedi. Au nord du pays, la VRT 1 annonce qu'en moyenne, 266.480 personnes se sont installées devant leur petit écran pour suivre la célébration de Charles et de Camilla. Chez sa concurrente, VTM, elles étaient 164.000 auxquelles il faut ajouter 53.600 autres individus qui ont préféré sa plateforme web, VTM Go. Côté francophone, les chiffres reflètent l'audience moyenne pour tous les écrans (TV ou en ligne). (Belga)