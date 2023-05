Couronnement de Charles III - L'attitude de la police durant le couronnement de Charles III examinée de près

Une dizaine de militants anti-royalistes et d'activistes écologistes ont été interpellés durant la cérémonie de samedi, avant même d'entamer leurs actions. La police a justifié son intervention en évoquant des risques de troubles à l'ordre public et a procédé au total à 64 arrestations, selon des chiffres qu'elle a publiés dimanche soir. La moitié des personnes arrêtées l'ont été uniquement parce qu'elles étaient soupçonnées de vouloir perturber l'ordre public. "Je trouve ces arrestations très préoccupantes", s'inquiète Caroline Russell. Les conditions autour de l'autorisation des manifestations n'étaient pas évidentes à comprendre, assure-t-elle. Les arrestations sont probablement une conséquence directe d'une nouvelle loi, la "Public Order Bill", promulguée quelques jours avant le couronnement. Cette loi stipule notamment que s'enchaîner et s'accrocher à des objets ou à d'autres personnes est punissable. Les critiques qui la dénoncent y voient une limitation sévère du droit de manifester. "Cette loi signifie que nous n'avons plus le droit de manifester dans ce pays", déplore Graham Smith, le leader du groupe anti-monarchie Republic, une organisation qui plaide pour une abolition de la monarchie, à la BBC. Il s'est également fait arrêter samedi et a été détenu durant seize heures, selon ses dires. Le leader accuse la police de faire usage de cette loi afin de réprimer les manifestations, non désirées, mais légitimes. La police aurait été informée à l'avance des plans et du déroulement de la manifestation. (Belga)