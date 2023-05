Des infractions graves constatées lors d'un contrôle sur 10 à la minque d'Ostende

L'opération, qui s'est déroulée le 28 avril, avait pour objectif de passer au crible l'ensemble de la chaîne, des bateaux de pêche aux poissonneries, en passant par les marchands ambulants. Sous la loupe des inspecteurs: les principaux points susceptibles de présenter un risque pour la sécurité alimentaire, comme les prescriptions en matière de température, l'infrastructure générale des établissements ou encore les conditions d'hygiène. Au total, "trois PV ont été dressés et six opérateurs ont reçu un avertissement", précise l'Afsca. Les principales non-conformités concernaient l'infrastructure et les conditions d'hygiène. L'agence fédérale a par exemple constaté du matériel qui ne semblait pas suffisamment propre, des traces de rouille, des lavabos qui ne fonctionnaient pas... Deux remarques ont également été formulées sur la température des denrées alimentaires et des opérateurs qui n'étaient pas correctement enregistrés. L'Afsca réalise des inspections et échantillonnages chaque année dans les minques de Nieuport, Ostende et Zeebrugge Ces dernières années, les produits contrôlés ont toujours été déclarés propres à la consommation humaine. En 2021, 98,2% des inspections dans le secteur de la pêche ont obtenu un résultat favorable, selon l'Afsca. (Belga)