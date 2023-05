Diables Rouges - Les Diables Rouges recevront la Serbie pour un match amical le 15 novembre

Le match aura lieu pendant la trêve internationale de novembre. Il permettra aux Diables Rouges de préparer leur dernier match qualificatif à l'Euro face à l'Azerbaïdjan. Celui-ci aura lieu le 19 novembre, quatre jours après le match contre la Serbie. L'équipe nationale serbe dans laquelle évolue notamment l'ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic occupe actuellement la 25e place au classement de la FIFA, tandis que la Belgique est 4e. Après une Coupe du monde 2022 décevante qui s'est terminée dès la phase de poules (1 nul, 2 défaites), les Serbes ont entamé du bon pied les qualifications pour l'Euro 2024 avec des victoires contre la Lituanie (2-0) et au Monténégro (0-2) dans le groupe G. D'ici là, l'équipe nationale belge disputera encore six matchs dans sa campagne qualificative qui avait débuté par une victoire en Suède, le 24 mars. Pour le premier match en tant que sélectionneur de l'Allemand Domenico Tedesco, les Diables Rouges avaient pu s'appuyer sur un triplé de Romelu Lukaku pour se mettre sur de bons rails (0-3). Ils avaient ensuite battu l'Allemagne à Cologne en match amical (2-3). La Belgique figure à la deuxième place du groupe F. L'Autriche, qui a disputé deux matchs, occupe la tête avec 6 points. La Suède est troisième avec 3 points en deux matchs. Suivent ensuite l'Estonie et l'Azerbaïdjan qui n'ont pas encore pris de point. L'Euro 2024 se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Pour y accéder, la Belgique devra terminer à l'une des deux premières places de son groupe. (Belga)