F1 - GP de Miami - Jos Verstappen remporte son premier rallye en Belgique après le triomphe de Max à Miami

"C'est super pour lui", s'est réjoui le double champion du monde de Formule 1, qui est né à Hasselt d'une mère belge, et a grandi dans le Limbourg. Sur Viaplay, à l'issue de sa victoire en Floride, Max a commenté la performance de son paternel. "Il investit beaucoup de temps et d'énergie, et le rallye est une discipline très différente de ce à quoi nous sommes habitués dans la famille." Jos Verstappen, qui a participé à 107 Grands Prix de Formule 1 au cours de sa carrière, pour deux podiums, a remporté sa première victoire en rallye, à 51 ans. Il était avec son copilote belge le meilleur au bout de onze spéciales. (Belga)