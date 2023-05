Inde: au moins 20 morts après le chavirement d'un bateau

Vingt morts ont pour l'instant été comptabilisés, selon le quotidien Times of India ainsi que l'agence de presse PTI. Le quotidien Indian Express en dénombre 18. "Attristé par la perte de vies humaines à la suite de l'accident de bateau à Malappuram, au Kerala. (Toutes mes) condoléances aux familles endeuillées", a tweeté le Premier ministre Narendra Modi, promettant une indemnisation au plus proche parent de chaque victime. L'incident s'est produit à Tanur, une ville côtière du district de Malappuram, au Kerala. Les opérations de secours sont en cours. La plupart des victimes sont des enfants, en vacances scolaires, a déclaré V. Abdurahiman, ministre des Sports de l'Etat du Kerala qui coordonne les efforts de sauvetage. Plus de 30 personnes étaient sur le bateau lorsque l'incident s'est produit. Quatre personnes, dans un état critique, ont été transportées vers l'hôpital, a précisé M. Abdurahiman à l'agence PTI. Des survivants ont témoigné auprès de la presse locale, observant que de nombreux passagers ne portaient pas de gilets de sauvetage. La raison du chavirement du bateau reste pour l'heure inconnue. (Belga)