Inde: deux morts dans le crash d'un avion militaire MiG

"Le pilote a été secouru sain et sauf. Le MiG s'est écrasé sur une maison. Deux personnes sont mortes. Trois personnes ont été blessées", a déclaré à l'AFP Sudhir Chaudhary, officier de police, après l'accident survenu dans l'Etat du Rajasthan (ouest). L'armée de l'air indienne (IAF) a confirmé l'accident et l'éjection du pilote. "Un MiG-21 de l'IAF s'est écrasé près de Suratgarh lors d'une sortie d'entraînement de routine aujourd'hui ce matin (lundi)", a indiqué l'IAF sur Twitter. "Le pilote s'est éjecté sain et sauf, avec des blessures mineures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident", a précisé Les MiG-21, appareils de fabrication soviétique, sont entrés en service en Inde dans les années 1960 et ont constitué pendant des décennies l'épine dorsale de l'armée de l'air. Le nombre important d'accidents qu'ils ont connu leur vaut toutefois le surnom de "cercueils volants". (Belga)