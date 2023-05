Iran: deux hommes exécutés pour profanation du Coran

Sadrollah Fazeli Zarei et Youssef Mehrdad, reconnus coupables d'avoir "insulté le prophète Mahomet et d'autres blasphèmes y compris d'avoir brûlé le Coran", ont été pendus lundi matin, selon le site de cette agence. En mars 2021, l'un des accusés avait avoué avoir publié sur les réseaux sociaux lesdites insultes, selon Mizan. Les ONG de défense des droits humains mettent régulièrement en garde contre les "aveux" en Iran, estimant qu'ils sont souvent obtenus sous la torture. L'Iran est le pays comptant le plus grand nombre d'exécutions, à l'exception de la Chine, selon plusieurs ONG, dont Amnesty International. En 2022, le nombre de personnes exécutées était en hausse de 75% comparé à l'année précédente, ont indiqué en avril deux ONG, Iran Human Rights (IHR), basé en Norvège, et Ensemble contre la peine de mort (ECPM), basé à Paris. Au moins 582 personnes ont été exécutées en Iran en 2022, un record depuis 2015, contre 333 en 2021, ont affirmé ces deux ONG dans un rapport commun. (Belga)