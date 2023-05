La Russie va "développer" ses installations militaires au Kirghizstan

"Les chefs d'État insistent sur l'importance de renforcer les forces armées du Kirghizstan et de développer les installations militaires russes sur son territoire", a indiqué le Kremlin dans une déclaration conjointe. La Russie dispose d'une base militaire au Kirghizstan composée d'un aérodrome, d'une installation navale sur le lac Issyk-Koul et de plusieurs autres sites. Sadyr Japarov a été reçu lundi par Vladimir Poutine à Moscou à la veille du grand défilé militaire du 9 mai commémorant la victoire sur l'Allemagne nazie, pour lequel le président kirghize sera l'un des seuls dirigeants étrangers à être présent. La Russie et le Kirghizstan, une ex-république soviétique, sont liés par une alliance militaire chapeautée par Moscou, l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Selon la déclaration commune publiée lundi, les deux pays prévoient aussi "d'approfondir la coopération militaire et technique" ainsi que les relations économiques et culturelles afin "d'atteindre un nouveau niveau d'intégration". Ce renforcement militaire russe se fera dans un contexte d'offensive en Ukraine et de graves tensions avec les Occidentaux, qui ont adopté plusieurs vagues de sanctions à l'encontre de Moscou. (Belga)