Le sentiment de bien-être des jeunes en Flandre a diminué en quatre ans

"La tendance négative que l'on observait déjà dans l'étude de 2018 se poursuit et a sans doute été renforcée par l'impact du Covid-19 sur la vie des adolescents", a expliqué l'un des auteurs de l'enquête, Maxim Dierckens. Neuf répondants sur dix se disent heureux de leur vie tandis qu'ils sont huit sur dix à indiquer qu'ils ont une bonne voire excellente condition physique. Mais l'enquête confirme aussi d'autres signaux que l'on retrouve dans des rapports internationaux. Dans le sillage de la pandémie, 29,4% des jeunes ont mentionné ressentir des humeurs lunatiques plusieurs fois par semaine (21,4% en 2018), 31% se sont dits nerveux (21,6% en 2018) et 19,7% malheureux (14,1% en 2018). Près d'un tiers dit éprouver des difficultés à dormir plusieurs fois par semaine (26,6% en 2018). Le pourcentage de jeunes qui dit avoir déjà eu des pensées suicidaires est également en hausse: de 17,6% en 2018 à 22,3% en 2022, et le pourcentage qui dit avoir tenté de se faire du mal est passé de 14,5% à 18,8%. Des éléments rapportés plus souvent par des jeunes filles que par des garçons. Le sentiment de solitude a également augmenté: 16% des jeunes, et 21% chez les filles contre 10% chez les garçons. Le bien-être physique suit une tendance comparable. Le nombre de plaintes relatives à divers maux augmente: 19% éprouvent des maux de tête plusieurs fois par semaine (12,2% en 2018), 12,7% des maux de ventre (7,8% en 2018) et 17,4% des maux de dos (12,4% en 2018). (Belga)