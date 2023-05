Les Belges à l'étranger - Everton et Amadou Onana décrochent trois points précieux pour le maintien à Brighton

Les Toffees ont fait la différence en première période avec un doublé d'Abdoulaye Doucouré (1re, 29e) et un but contre son camp de Jason Steele (35e). En seconde période, Dwight McNeil a donné quatre buts d'avance à Everton (76e) mais Alexis Mac Allister (79e) a réduit le score peu avant la montée au jeu d'Amadou Onana (87e) pour les Toffees. Le Diable Rouge a encore offert le 1-5 à McNeil dans les arrêts de jeu (90e+6). Au classement, Everton sort de la zone rouge et prend la 16e place avec 32 points, deux de plus que Leeds, 18e et premier relégable. Brighton reste 7e avec 55 points. (Belga)