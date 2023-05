Les Belges à l'étranger - Nottingham Forest écarte Southampton qui a neuf orteils en Championship

L'ancien joueur de Mouscron et La Gantoise Taiwo Awoniyi a donné deux buts d'avance à Nottingham (18e, 21e) mais Carlos Alcaraz a rapidement réduit la marque (25e). Forest a cependant repris deux buts d'avance juste avant le repos sur un penalty de Morgan Gibbs-White (44e). Après le repos, Southampton a rapidement relancé le suspense via Lyanco (51e) mais les locaux ont repris le large via Danilo (72e). Dans les arrêts de jeu, le penalty transformé par James Ward-Prowse n'a rien changé à l'issue de la rencontre (90e+6). Au classement, Nottingham remonte à la 16e place avec 33 points, trois de plus que Leicester, 18e et premier relégable. Southampton a lui neuf orteils en Championship, la deuxième division, avec une 20e et dernière place avec 24 points. (Belga)