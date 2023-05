LPGA Tour - La Thaïlande s'offre l'Australie en finale de l'International Crown

Atthaya Thitikul a remporté le premier matchplay contre Stephany Kiryacou, 4&2. Patti Tavatanakit lui a emboîté le pas avec un succès 4&3 face à Hannah Green avant le foursome. Lors de celui-ci, les sœurs Moriya et Ariya Jutanugarn se sont montrées trop efficaces pour Minjee Lee et Sarah Kemp, 4&3. En demi-finale, la Thaïlande s'était défaite des Américaines Alexis Thompson, Lilia Vu, Nelly Korda et Danielle Kang, deux victoires à une. L'Australie avait quant à elle battu trois victoires à zéro l'équipe de Suède d'Anna Nordqvist, Caroline Hedwall, Madele Sagstrom et Maja Strak. Dans le match pour la troisième place, les États-Unis ont pris le meilleur sur la Suède, deux victoires à une. La Corée du Sud, qui avait remporté la dernière édition organisée en 2018, n'est pas parvenue à passer les poules. L'International Crown est un tournoi biennal organisé par le LPGA Tour, le circuit féminin nord-américain, avec huit nations composées chacune de quatre joueuses. Les trois premiers jours se disputent sur le format du fourball où deux équipes de deux joueuses s'affrontent. Celle qui réalise le plus petit nombre de coups fait gagner le point à son équipe. La dernière journée se joue sur le format du match play, soit une rencontre entre deux joueuses et celle qui réalise le moins de coups sur un trou gagne le point. (Belga)