Mondiaux de judo - Amber Ryheul éliminée au 3e tour et Charline Van Snick au 2e en -52 kilos

Ryheul, 24 ans, 22e mondiale, a commencé par une victoire sur la Mongole Sosorbaram Lkhagvasürengiin (IJF 20) sur pénalités au golden score après 2:19 de prolongation. Ryheul se jouait ensuite de la Portugaise Maria Siderot (IJF 32), exemptée de premier tour, grâce à un ippon à 5 secondes de la fin. La Belge menait déjà au score via un waza-ari réussi après 2:56. Au troisième tour, elle résistait à la Kosovare Distria Krasniqi, deuxième mondiale et également exemptée de premier tour, avant de subir une troisième pénalité après 2:11 du golden score. Van Snick, 32 ans, 30e mondiale, se montrait expéditive pour son premier combat, avec un waza-ari et un ippon en 37 secondes à peine face à la Chypriote Sofia Asvesta (IJF 44). Van Snick poussait la Hongroise Reka Pupp, troisième mondiale et exemptée de premier tour, au golden score, où elle écopait cependant d'une troisième pénalité pour non-combativité après 47 secondes et était ainsi éliminée. (Belga)